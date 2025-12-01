российское информационное агентство 18+

Водитель увлекся разговором с пассажиром и насмерть сбил школьницу

Фото: Госавтоинспекция

В Новоуткинске водитель, отвлекшись на разговор, сбил школьницу на пешеходном переходе. Девочка погибла.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария произошла 1 декабря около 08:45 на улице Карла Маркса. За рулем автомобиля Ford Fusion находился 40-летний мужчина, в момент ДТП он разговаривал с 47-летним пассажиром.

Девочка шла к остановке школьного автобуса. Она скончалась на месте от полученных травм.

