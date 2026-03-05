Люди сплошным потоком идут в «Коляда-театр». Время прощания с драматургом продлили

Сотни екатеринбуржцев продолжают идти в «Коляда-театр», чтобы проститься с его основателем Николаем Колядой. Чтобы все желающие смогли поделиться своими эмоциями, время отъезда на Широкореченское кладбище перенесли на час. Для тех, кто не смог сегодня приехать в театр, организована онлайн-трансляция на странице «ВКонтакте».

Актриса «Коляда-Театра» Тамара Зимина пообещала, что актеры продолжат работу и театр будет жить: «Коля, могу сказать, у нас аншлаг. Как и всегда, как ты мечтал. Это просто удивительное счастье, что у нас в городе есть театр Коляды. Мы обязательно будем жить, как ты. В театре всегда будут играться твои пьесы, твоих учеников. Нельзя терять то, что так светло, так радостно и так нужно. Да пусть твоя душа будет спокойна. Ты воспитал целую плеяду людей, которые считают, что жизнь прекрасна. Мы тебя не подведем, мы тебя любим».

Музыкант Александр Пантыкин рассказал, как Николай Коляда однажды поделился с ним своими представлениями о рае: «Конечно, я мечтаю о рае. Но о рае особенном. Вот иду я в своем Логиново по огороду, светит солнце, а вокруг меня много-много кошек».

Со словами прощания выступают актеры, деятели культуры, просто поклонники творчества Николая Коляды.

Как уже писал «Новый День», драматург скончался в больнице в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Труппа приняла решение продолжать работу. Все спектакли «Коляда-театра», запланированные на март, состоятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube