
Четверг, 5 марта 2026, 10:40 мск

В Екатеринбурге началось прощание с Николаем Колядой (ФОТО)

В Екатеринбурге началось прощание с драматургом, режиссером, актером, создателем собственного театра Николаем Колядой. Оно организовано прямо на сцене «Коляда-театра».

На прощание пришли сотни поклонников драматурга. От имени областных властей соболезнования выразил министр культуры Илья Марков. «Спасибо вам, Николай Владимирович. «Коляда-театр» будет жить», – обещал министр.

Как уже писал «Новый День», Николай Коляда скончался в больнице в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Труппа приняла решение продолжать работу. Все спектакли «Коляда-театра», запланированные на март, состоятся. Похоронят драматурга на Широкореченском кладбище.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

