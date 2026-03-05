В Екатеринбурге началось прощание с Николаем Колядой (ФОТО)

В Екатеринбурге началось прощание с драматургом, режиссером, актером, создателем собственного театра Николаем Колядой. Оно организовано прямо на сцене «Коляда-театра».

На прощание пришли сотни поклонников драматурга. От имени областных властей соболезнования выразил министр культуры Илья Марков. «Спасибо вам, Николай Владимирович. «Коляда-театр» будет жить», – обещал министр.

Как уже писал «Новый День», Николай Коляда скончался в больнице в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Труппа приняла решение продолжать работу. Все спектакли «Коляда-театра», запланированные на март, состоятся. Похоронят драматурга на Широкореченском кладбище.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube