В семье медсестры, убитой бывшим мужем, несколько лет назад погиб ребенок

Стали известны новые подробности о семье многодетной медсестры из Рефтинского, которую накануне убил бывший муж.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, сначала семья жила в Рефтинском, потом переехала в Екатеринбург, затем снова вернулась в Рефтинский.

«Это произошло примерно в 2019 году. Столицу Среднего Урала семья покинула из-за произошедшей там трагедии: старший ребенок, семилетний сын, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и, получив несовместимые с жизнью травмы, погиб. В тот год мальчик должен был пойти в первый класс. Возможно, это было главной причиной возвращения из Екатеринбурга на малую родину», – рассказал Горелых.

В 2026 году Виктория Блискунова развелась с мужем, но они продолжали жить в одном доме, только в разных подъездах.

Трагедия случилась днем 4 марта. Около 15:00 мужчина прошел в больницу, после чего поднялся на второй этаж, где находится комната медицинских сестер. Обвиняемый взломал закрытую дверь и стал кричать на бывшую жену, затем выхватил нож и набросился на нее. Коллега Виктории, ставшая свидетелем преступления, попыталась его остановить, но не смогла. После убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали, рассказали в СУ СКР Свердловской области.

В момент задержания у подозреваемого нашли наполовину выпитую бутылку водки и сок. Когда его схватили, на его руках были следы крови.

Как уже писал «Новый День», вчера в Рефтинском была убита 37-летняя медсестра местной больницы Виктория Блискунова, мать шестерых детей. Ее убил в поликлинике бывший муж Сергей, который набросился на нее с ножом, а после пытался скрыться. Его задержали полицейские в гаражах. 41-летний мужчина имеет шесть судимостей, в том числе за кражу, угон, причинение легкого вреда здоровью. Он заявил, что на преступление его толкнула обида на бывшую жену, которая стала инициатором развода.

Рефтинский, Елена Владимирова

