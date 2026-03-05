В Артемовском возбуждено дело о халатности, повлекшей ущерб в 17 млн рублей

В отношении бывшего директора артемовского МКУ «Жилкомстрой» возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». По версии следствия, муниципалитету был причинен ущерб на общую сумму более 17 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в мае 2022 года МКУ «Жилкомстрой» заключило с ООО «Уралдортехнологии» контракт на реконструкцию автомобильной дороги. В ноябре 2024 года, несмотря на истечение срока действия банковской гарантии, предоставленной ООО «Уралдортехнологии», бывший директор «Жилкомстроя» заключил с ним допсоглашение о продлении срока выполнения работ до 30 сентября 2025 года, не истребовав новое обеспечение исполнения контракта.

В результате после расторжения контракта «Жилкомстрой» не смог взыскать с «Уралдортехнологий» неотработанный аванс в размере свыше 3,2 млн рублей, что повлекло причинение ущерба городскому бюджету.

Кроме того, бывший директор МКУ «Жилкомстрой» принял от «Уралдортехнологий» материалы стоимостью свыше 25,9 млн рублей, включая трубы, без должной проверки их качества. Впоследствии оказалось, что материалы на сумму свыше 13,9 млн рублей – бракованные.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в 2025 году в суд ушло уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Уралдортехнологии». В апреле 2020 года Управление автомобильных дорог заключило с ним госконтракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Свердловской области. Подрядчик должен был убирать снег и бороться с зимней скользкостью на дорогах. По факту «Уралдортехнологии» и их субподрядчик завышали объемы выполненных работ, представляя фиктивные акты заказчику для последующей оплаты. В результате данных незаконных действий ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» был причинен ущерб на сумму свыше 48,5 млн рублей.

Артемовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube