Дело о мошенничестве в ООО «УралДорТехнологии» ушло в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 48,5 млн рублей при выполнении госконтракта по содержанию автомобильных дорог.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, под суд пойдут два человека – фактические руководители подрядчика ООО «УралДорТехнологии» и субподрядчика ООО «Строительство и эксплуатация дорог». В апреле 2020 года Управление автомобильных дорог и ООО «УралДорТехнологии» заключили госконтракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Свердловской области. Подрядчик должен был убирать снег и бороться с зимней скользкостью на дорогах. По факту подрядчик и субподрядчик завышали объемы выполненных работ, представляя фиктивные акты заказчику для последующей оплаты. В результате данных незаконных действий ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» был причинен ущерб на сумму свыше 48,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Компания и раньше попадала в скандальные истории. Так, в 2024 году «Уралдортехнологии» получили муниципальные контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Малышева, Студенческой, Ельцина, Хохрякова, на проспекте Ленина. Часть из них не были сданы в срок до 30 сентября, очередной дедлайн – 31 октября – также был провален, число жалоб от пешеходов и автомобилистов на «Госуслугах» по поводу разрытых дорог и тротуаров резко выросло, в итоге мэрия Екатеринбурга привлекла другие дорожные компании, чтобы доделать объекты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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