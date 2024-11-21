Мэрия взыщет с дорожного подрядчика крупные штрафы за срыв сроков

Администрация Екатеринбурга не планирует обращаться в ФАС для признания недобросовестным подрядчиком компании, которая в этом году сорвала сроки проведения работ. Однако пени с подрядчиков будут взысканы.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. «Сложно назвать этого подрядчика недобросовестным. Хоть и с нарушением сроков, но все работы выполнены. Закон дает все рычаги, чтобы взыскивать пени за несвоевременные сроки выполнения. Сейчас проверяется корректировочная смета. Когда полностью до копейки цифру посчитаем, мы ее озвучим, почему-то СМИ это всегда очень интересует», – сказал Бубнов.

Он добавил, что если компания все-таки выполнила работы до окончания срока действия контракта, то вряд ли ФАС включит ее в реестр недобросовестных подрядчиков. «Зачем делать лишнюю работу», – резюмировал Бубнов.

Скорее всего, речь идет о компании Уралдортехнологии. В этом году компания получила муниципальные контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Малышева, Студенческой, Ельцина, Хохрякова, на проспекте Ленина. Часть из них не были сданы в срок до 30 сентября, новый дедлайн – 31 октября – также был провален, число жалоб от пешеходов и автомобилистов на «Госуслугах» по поводу разрытых дорог и тротуаров стало резко расти, в итоге мэрия Екатеринбурга привлекла другие дорожные компании, чтобы доделать объекты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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