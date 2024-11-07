Компанию, набравшую подряды на ремонт дорог в центре, хочет банкротить еще один партнер

На компанию «Уралдортехнологии», которая стала подрядчиком сразу нескольких дорожных объектов в центре Екатеринбурга в этом году и не справилась с работами в срок, намереваются подать в суд еще одни их контрагенты – «Уралтермопласт-строй». Фирма, которая занимается изготовлением полимерных ограждений, отделяющих тротуар от проезжей части (те самые, напоминающие нижнее белье), собирается получить от УДТ порядка 7 млн рублей. Весной с иском о банкротстве дорожников выходила другая уральская компания – «БерезовскДорСтрой». Им не заплатили порядка 9 млн рублей. Летом этот же субподрядчик УДТ вновь подавал иск о банкротстве компании, уже по поводу сумму чуть более 2,7 млн рублей.

В конце прошлого года в свердловский Арбитраж с иском к дорожникам обращалась челябинская компания «Эксперт Лизинг», требуя наложить арест на самосвалы, экскаваторы, погрузчики и несколько легковых автомобилей. Также претензии к «Уралдортехнологии» возникали у налоговой инспекции Кировского района Екатеринбурга, общая сумма 79 млн рублей, как посчитали в ИФНС, компания недоплатила налоги, взносы в соцфонды и штрафы, не включив в налоговую базу 312,6 млн рублей, выплаченных в 2018-2020 годы Роману Жданову за услуги управляющего.

Напомним, в нынешнюю кампанию УДТ получила муниципальные контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Малышева, Студенческой, Ельцина, Хохрякова, на проспекте Ленина. Часть из них не были сданы в срок до 30 сентября, новый дедлайн – 31 октября – также был провален, число жалоб от пешеходов и автомобилистов на Госуслугах по поводу разрытых дорог и тротуаров стало резко расти, в итоге мэрия Екатеринбурга привлекла другие дорожные компании, чтобы доделать объекты.

Как пояснили «Новому Дню» в ратуше, в настоящее время все работы завершены, правда, еще ведутся «мероприятия по обустройству технических средств организации движения» – т.е. дорожных знаков, ограждений, и т.д. На вопрос о том, проведена ли приемка, точного ответа получить не удалось, в муниципалитете затруднились ответить на него. Также известно, что МКУ «Городское благоустройство» обратилось в Арбитраж, чтобы взыскать 1 млн с УДТ в качестве штрафа за просрочки. Интересно, что в конце прошлого месяца представители администрации города сообщали журналистам, что намереваются ходатайствовать в ФАС о включении «Уралдортехнологий» в реестр недобросовестных подрядчиков, однако решительных действий, по крайней мере, пока, не последовало. «Вопрос о ходатайстве в ФАС прорабатывается», – прокомментировали «Новому Дню» в мэрии.

Напомним, УДТ связывали с экс-министром транспорта Александром Сидоренко, который покинул свой пост в 2016 году, тогда же в отношении него было возбуждено уголовное дело, позднее его прекратили за истечением срока давности. Заявление силовикам тогда подавал Роман Жданов, который в настоящее время руководит компанией. Добавим, ранее следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга начал расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при содержании областных дорог. По версии следствия, дорожники изготовили фиктивные документы, в которые внесли ложные данные о стоимости и тратах на выполняемые работы; впоследствии по контрактам «Управление автодорог Свердловской области» выплатило подрядчику больше 200 млн рублей за каждый.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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