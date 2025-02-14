Кредиторы банкротят дорожного подрядчика мэрии, провалившего сроки

Кредиторы подали иск о банкротстве компании «Уралдортехнологии» в Арбитражный суд Свердловской области. Его уже начали рассматривать. Требования сначала заявил подрядчик УДТ, компания «Уралтермопласт-строй», выпускающая пешеходные ограждения из полимеров, МАФы, шумозащитные экраны. Ей дорожники задолжали 6,8 млн рублей.

Позже с иском о банкротстве вышел другой кредитор – «Ак Барс банк», он требует около 170 млн рублей. Сейчас в залоге у банка находятся принадлежащие УДТ асфальтобетонные установки, грузовики, экскаваторы, дорожная техника.

Судебное заседание уже несколько раз откладывали, очередное состоится 20 марта.

В 2024 году «Уралдортехнологии» получили муниципальные контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Малышева, Студенческой, Ельцина, Хохрякова, на проспекте Ленина. Часть из них не были сданы в срок до 30 сентября, очередной дедлайн – 31 октября – также был провален, число жалоб от пешеходов и автомобилистов на «Госуслугах» по поводу разрытых дорог и тротуаров резко выросло, в итоге мэрия Екатеринбурга привлекла другие дорожные компании, чтобы доделать объекты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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