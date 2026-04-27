Руководители «УралДорТехнологий» осуждены за хищение бюджетных денег

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве на госконтрактах на содержание автодорог.

Как сообщили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказались управляющий ООО «УралДорТехнологии» Роман Жданов и бывший исполнительный директор этой же организации Светлана Тамбовцева.

Суд установил, что Жданов и Тамбовцева фактически управляли субподрядной организацией «Строительство и эксплуатация дорог». В период с октября 2022 по май 2023 года они искусственно завысили объем выполненных работ, что причинило ущерб бюджету на 48,5 млн рублей. Деньги выделялись в рамках контракта на очистку региональных трасс от снега и льда и отсыпку пескосоляной смесью.

Жданов приговорен к 2 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Взят под стражу в зале суда.

Тамбовцевой дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, компания и раньше попадала в скандальные истории. Так, в 2024 году «УралДорТехнологии» получили муниципальные контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Малышева, Студенческой, Ельцина, Хохрякова, на проспекте Ленина. Часть из них не были сданы в срок до 30 сентября, очередной дедлайн – 31 октября – также был провален, число жалоб от пешеходов и автомобилистов на «Госуслугах» по поводу разрытых дорог и развороченных тротуаров резко выросло, в итоге мэрия Екатеринбурга привлекла другие дорожные компании, чтобы доделать объекты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

