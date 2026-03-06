ЦБ рассказал о схемах нелегалов-финансистов с Урала

На Урале в прошлом году была выявлена деятельность 21 нелегального участника финансового рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского банка ЦБ РФ. В регуляторе уточнили: 18 компаний занимались незаконным кредитованием, а остальные три – незаконным привлечением инвестиций. Фирмы работали в Алапаевске, Арамили, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском.

«Наибольшую часть нелегальных участников финансового рынка в Свердловской области составляют нелегальные кредиторы. Зачастую эти компании – комиссионные магазины, которые незаконно осуществляют ломбардную деятельность. Работают они по такой схеме: деньги, которые передают клиенту за товар, являются суммой займа, а товар выступает в качестве залога. При этом с клиентами заключают договоры купли-продажи товара или хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах», – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Схема фирмы, занимающейся незаконным привлечением инвестиций, состояла в следующем. Компания привлекала средства от 1 млн рублей на развитие своего бизнеса и предлагала потенциальным инвесторам долю в компании, 1% в уставном капитале, а также доходность от вложений 36% годовых. Однако доля в обмен на инвестиции не была оформлена по закону, который предписывает, что привлечение инвестиций физических лиц допускается только в обмен на ценные бумаги.

«Ведя дела с нелегальной финансовой организацией, граждане рискуют понести потери. Например, лишиться вложенных денег, предмета залога или существенно переплатить по займу. Перед заключением договора следует проверять легальность организации на сайте регулятора», – напомнили в ЦБР.

Екатеринбург, Елена Сычева

