Екатеринбургскую ЦГБ №7 возглавил известный гинеколог (ФОТО)

Новым руководителем ЦГБ № 7 Екатеринбурга стал Сергей Мартиросян. Сегодня заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова представила его коллективу.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, Сергей Мартиросян окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Акушерство и гинекология» в 1999 году. В 2006 году уже в Екатеринбурге он защитил кандидатскую диссертацию «Профилактика осложнений беременности и родов при железодефицитной анемии на Крайнем Севере».

С 2008 по 2010 год работал главным акушером-гинекологом города Екатеринбурга. Затем (в 2010 году) возглавил детскую городскую больницу № 10. И вместе с командой единомышленников создал на базе больницы Екатеринбургский клинический перинатальный центр, в течение короткого времени вошедший в топ перинатальных центров России.

Сергей Мартиросян – эксперт Национального института качества Росздравнадзора и разработчик клинических рекомендаций Минздрава РФ по акушерству и гинекологии.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2026 года министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отправила в отставку трех руководителей больниц – ЦГКБ № 6 Роберта Соловьева, ЦКБ № 7 Евгения Бараца и ГБУЗ СО «Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Ирину Лихачеву. Отметим, что комплекс зданий ЦГБ № 7 на ул. Вилонова нуждается (и уже давно) в ремонте. Медперсонал также сообщает о нехватке финансирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

