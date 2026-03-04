Минздрав отрицает финансовый кризис в ЦГБ № 7

Почти месяц живет без главного врача ЦГБ № 7 в Екатеринбурге. Напомним, в феврале 2026 года министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отправила в отставку трех руководителей больниц – ЦГКБ № 6 Роберта Соловьева, ЦКБ № 7 Евгения Бараца и ГБУЗ СО «Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Ирину Лихачеву.

Сменщики во всех трех медучреждениях до сих пор не объявлены.

Между тем, вряд ли можно будет позавидовать новому главному врачу, например, той же ЦГБ № 7. Комплекс зданий на Вилонова нуждается (и уже давно) в ремонте. Медперсонал также сообщает о нехватке финансирования.

«Новый День» собрал актуальные для обеспечения нормальной жизнедеятельности больницы вопросы и направил их в минздрав. Запрос выглядел так: «РИА «Новый День» готовит материал о работе ЦГБ № 7 г. Екатеринбурга. В этой связи просим компетентных сотрудников Минздрава ответить на следующие вопросы:

Проводился ли аудит состояния больницы и что он показал?

Верна ли информация о том, что одна из важных больниц города находится в предбанкротном состоянии?

Врачи больницы жалуются, что в учреждении на сегодняшний день почти нет расходных средств для работы и средств на их закупку. Насколько верна данная информация?

Пациенты отделений (разных) жалуются на то, что им приходится для госпитализации приносить с собой все, вплоть до постельного белья, так как свое в больнице ветхое и непригодно для употребления. Также поступают жалобы на то, что для лечения необходимо на собственные средства закупать лекарства, перевязочный материал и даже градусники.

Регулярно поступают жалобы на качество питания, которое, цитируем, «даже свиньи есть не станут». Беременные жалуются, что вместо мяса им дают какой-то суррогат, а по выходным мясное питание вообще не выдается. Что об этом известно в минздраве и будут при предприняты какие-то меры по улучшению ситуации?

Что известно о новом главном враче больницы? Когда он приступит к исполнению своих обязанностей?»

Через несколько дней в редакцию РИА «Новый День» поступил такой ответ за подписью замминистра Вячеслава Липатова: «Государственные учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству, в том числе и ГБУЗ СО «ЦГБ № 7», являются самостоятельными юридическими лицами. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждения пользуются всеми правами и выполняют обязанности, связанные со статусом юридического лица, действуют от своего имени, несут ответственность. Учреждения самостоятельно формируют планы финансово-хозяйственной деятельности, в которых учитывают все свои расходные обязательства за счет всех источников финансирования. ГБУЗ СО «ЦГБ № 7» является финансово устойчивым учреждением. Министерством в соответствии с планом проведения проверок за деятельностью государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерством осуществляются функции и полномочия учредителя, в 2026 году, утвержденным приказом Министерства от 28.11.2025 № 2221-п, проверка деятельности ГБУЗ СО «ЦГБ № 7» запланирована в период с 10.08.2026 по 04.09.2026. Исполнение обязанностей главного врача ГБУЗ СО «ЦГБ № 7» возложено на Мельникову Елену Викторовну с 10 февраля 2026 года до назначения руководителя в установленном порядке».

Видимо, чтобы внести ясность в вопрос о том, как будет жить и развиваться ЦГБ № 7 дальше, придется дожидаться назначения на должность нового главного врача. А заодно вспомнить, как начинал свою деятельность на посту главного врача Евгений Барац. Например, перечитать историю о том, как он уволил из ЦГБ № 7 мать нынешнего министра здравоохранения и пытался лишить работы ее родного брата после того как Татьяна Савинова уволилась из Горздрава Екатеринбурга и уехала работать в Оренбург.

Екатеринбург, Елена Васильева

