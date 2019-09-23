Известный хирург-гинеколог, которому предложили должность уборщика, пока продолжает работать

Известный врач, хирург-гинеколог городской больницы № 7 Екатеринбурга Эдуард Мамин, которого ранее руководство уведомило об увольнении, пока продолжает работать. Об этом он сам сообщил «Новому Дню». По словам собеседника агентства, руководство находится в отпуске, однако после публикаций в СМИ с ним вышли на переговоры, содержание которых Мамин раскрывать не стал.

Напомним, очередной медицинский скандал произошел в Екатеринбурге в середине сентября, когда стало известно, о том, что руководство ЦГБ № 7 собирается сократить ставку заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи и расторгнуть трудовой контракт с Маминым с 23 сентября. Приказ и уведомление Маминым были получены 22 июля. В качестве замены главврач «семерки» Евгений Барац предложил хирургу, который проработал в медучреждении 19 лет, выбрать из имеющихся вакансий – уборщика или лифтера. Также под сокращение попала врач-гинеколог Майя Мамина, мать Эдуарда, она, в свою очередь, отдала профессии 45 лет жизни. Оба представителя медицинской династии известны и пациентам, и врачам как профессионалы.

Собеседники агентства утверждали, что избавиться от обоих руководство ЦГБ № 7 решило по политическим мотивам. «Мамины – кровная родня Татьяны Савиновой, которая ранее являлась заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга, а теперь работает в Оренбурге. После ее переезда семью просто решили зачистить, и все. И никто не берет в расчет, что это – медицинская династия, что Мамин – хирург с большой буквы. Кто будет работать после его увольнения? Там останется один оперирующий врач. Надолго ли его хватит?» – ранее говорили коллеги Мамина.

Напомним, в ЦГБ № 7 работают два отделения гинекологии, в том числе специализирующееся на послеродовых осложнениях. Оно принимает тяжелых больных со всего города ежедневно в круглосуточном режиме. Кто будет выполнять работу в случае увольнения Мамина, неясно. В пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга отказались от комментариев, сообщив, что происходящее в «семерке» касается взаимоотношений руководителя и подчиненного.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.19

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