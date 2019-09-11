Новый медицинский скандал: известного хирурга сократили и предложили стать лифтером или уборщиком

Не успела отгреметь на всю Россию скандальная история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, как повод для размышлений о состоянии дел в медицине дал Екатеринбург. Известного влача – хирурга-гинеколога городской больницы № 7 Эдуарда Мамина уведомили о сокращении его ставки заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи и расторжении трудового контракта с 23 сентября 2019 года. Приказ и уведомление Маминым были получены 22 июля. Взамен утраченной должности главный врач ЦГБ № 7 Евгений Барац предложил Мамину выбрать из имеющихся на данный момент вакансий – например, поработать уборщиком или лифтером.

Под сокращение также попала известная в Екатеринбурге врач-гинеколог Майя Мамина, которая отдала профессии 45 лет своей жизни. Она также работала в ЦГБ № 7.

Как рассказал РИА «Новый День» Эдуард Мамин, за полтора месяца с момента вручения ему документов об увольнении руководство больницы ни разу не предприняло попыток пояснить, с чем связаны такие кадровые решения. Отметим, что сам Мамин проработал в ЦГБ № 7 19 лет. Через его руки проходили самые сложные случаи, связанные с оперативной гинекологией. Много лестных отзывов и слов благодарности от пациентов получила за свою работу и Майя Мамина.

В медицинской среде Екатеринбурга уже сформирован весьма четкий ответ на вопрос, зачем Евгений Барац предложил уволиться Маминым из ЦГБ № 7. «Все дело в политике. Мамины – кровная родня Татьяны Савиновой, которая ранее являлась заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга, а теперь работает в Оренбурге. После ее переезда семью просто решили зачистить, и все. И никто не берет в расчет, что это – медицинская династия, что Мамин – хирург с большой буквы. Кто будет работать после его увольнения? Там останется один оперирующий врач. Надолго ли его хватит?» – задают резонные вопросы коллеги Эдуарда Мамина.

Отметим, на данный момент в ЦГБ № 7 работают два отделения гинекологии, в том числе специализирующееся на послеродовых осложнениях. Оно принимает тяжелых больных со всего города 24 часа в сутки семь дней в неделю. Каким образом будет осуществляться его работа в случае увольнения Мамина – непонятно.

Бывшие пациенты Мамина и представители медицинского сообщества Екатеринбурга уведомили о происходящем в «семерке» уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову, готовится также обращение на имя министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. Они просят представителей власти вмешаться в конфликт главврача и его подчиненных, разобраться в нем и сделать все возможное для сохранения отделения гинекологии в ЦГБ №7.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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