Вторник, 10 марта 2026, 15:15 мск

В Екатеринбурге начали судить отчима, который ударил ножом пасынка в больничной палате жены

Фото: Верх-Исетский суд

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело в отношении 59-летнего Андрея Быструшкина, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе суда, дело рассматривает судья Юлия Меркулова. Сегодня подсудимому продлили срок содержания под стражей до 26 августа. Следующее заседание состоится 6 апреля, в 14:00.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось 12 декабря 2025 года в городской больнице № 40. К 56-летней пациентке нейрохирургического отделения № 2 пришли муж и 37-летний сын от первого брака. Между мужчинами прямо в палате произошла ссора, которая закончилась поножовщиной. Персонал и пациенты не пострадали.

Сын пациентки получил колото-резанные раны груди и плеча, ему на месте оказали помощь. Его 59-летний отчим, житель Лобвы, был задержан, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

