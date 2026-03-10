российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 марта 2026, 15:15 мск

В Екатеринбурге ужесточили правила уборки улиц

Администрация Екатеринбурга ужесточила требования к уборке улиц. Они прописаны в новой редакции Правил благоустройства, документ сегодня утвердила городская дума.

Как сообщает пресс-служба ЕГД, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и лестницы теперь должны очищаться до покрытия, а внутриквартальные проезды – на всю ширину дороги независимо от типа покрытия. Пешеходные переходы добавлены в список мест, которые с началом снегопада обрабатываются противогололедными материалами в первую очередь.

Также изменились требования ко времени уборки. Проезжие части, тротуары, лестницы, остановки и даже урны на них должны быть убраны от снега и мусора строго до 7 часов утра. Надписи и объявления на фасадах нежилых зданий должны удаляться в течение 48 часов. Исключение делается только в том случае, если объявление размещено с согласия собственника.

Обновленные Правила благоустройства вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

