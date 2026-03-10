В мэрии Екатеринбурга разъяснили, кому грозит штраф за неправильный выгул собак на набережной

Екатеринбургская дума утвердила новую редакцию муниципальных Правил благоустройства. Самой нашумевшей поправкой стал запрет на выгул животных в зоне пешеходных аллей и набережной. В мэрии объяснили, за что действительно владельцам собак грозит штраф.

«Выгул животных предполагается на специальной площадке, где собаки могут бегать без ограничений. А за пределами площадки владелец животного должен обеспечить безопасность других горожан, то есть он должен держать собаку на поводке или в наморднике (для некоторых пород). Если хозяин гуляет с собакой на поводке – это не запрещается. Если животное отпускают с поводка – это уже нарушение», – разъяснила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова. Она добавила, что ранее запрет на выгул собак без поводка был только в парках и скверах, теперь к этим зонам добавлены прогулочные тротуары, аллеи и набережная. «Мы сделали это по просьбе горожан», – добавила чиновница.

Депутат Константин Киселев заметил, что в новом документе много схоластики, раз приходится объяснять разницу между «выгулом животных» и «прогулкой с животным». «Вот если я не выгуливаю собачку на поводке, а держу ее под мышкой, под это тоже нужно определение? Отталкиваться надо от того, сколько в городе мест для выгула животных. Нужно устанавливать нормативы по таким площадкам и строить их», – заявил депутат.

Киселеву как всегда оппонировал Александр Колесников: «Нездоровый ажиотаж поднимают якобы любители животных. Не забывайте, что высшее животное – это человек. Как бы вы ни любили свою кошку и собаку. С животными надо поаккуратнее. Изобилие площадок не решит вопрос. У нас некоторые владельцы животных сами страдают от отсутствия мозгов. Выгуливают собак без поводка и намордника. Людей тоже надо воспитывать».

Добавим, что новый запрет также касается организации катания на животных на набережной. То есть, с 1 сентября будет запрещено катать детей на лошадях и пони на Плотинке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube