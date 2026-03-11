Дело «убийцы на самокате» рассмотрит Свердловский областной суд

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Нижней Туры, который обвиняется в убийстве незнакомой женщины и покушении на убийство ее мужа из хулиганских побуждений.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась рано утром 1 августа 2025 года. Семейная пара шла по улице, когда их догнал на электросамокате пьяный мужчина южной внешности, который матерился и кричал что-то неразборчивое. Когда прохожие сделали ему замечание, он выхватил нож, убил женщину и ранил ее мужа.

В СУ СКР Свердловской области сообщили, что с места происшествия нападавший скрылся, но затем его задержали сотрудники полиции.

В рамках следствия были проведены очные ставки и несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, согласно которой обвиняемый признан вменяемым и способным нести ответственность за содеянное.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что обвиняемый зарегистрирован в другом регионе, но проживает в Нижней Туре уже длительное время. В 2023 году он был осужден за нарушение правил дорожного движения, приговорен к обязательным работам на 260 часов и лишен водительских прав на два года.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

