Неадекват на самокате зарезал на улице прохожую и ранил ее мужа

Жительница Нижней Туры погибла, а ее муж получил ножевое ранение в результате нападения неадекватного мужчины.

Как сообщает портал «Открытый Лесной», трагедия случилась 1 августа. Семейная пара шла по улице, когда их догнал на электросамокате мужчина южной внешности, который матерился и кричал что-то неразборчивое. Похоже, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Когда прохожие сделали ему замечание, он выхватил нож, убил женщину и ранил ее мужа.

Подбежавшие жильцы ближайших домов задержали убийцу до приезда полиции.

Как сообщили в пресс-службе Нижнетуринского суда, агрессора зовут Магомедрасул Алидаров. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, он арестован до 30 сентября.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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