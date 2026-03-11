МЧС предупреждает: в Екатеринбурге запрещено выходить на лед

На всех водоемах Екатеринбурга запрещено выходить на лед, так как это опасно для жизни. Как сообщает мэрия, в местах возможного выхода людей на лед установлено 92 запрещающих знака. Игнорирование этих табличек грозит штрафом в 500 рублей.

«В некоторых местах толщина льда на городском пруду составляет всего 20 сантиметров. Ледовый покров неоднороден из-за теплых стоков. Особенно опасен выход на лед в период оттепели – из-за перепадов температур корка становится хрупкой», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

С начала года в Екатеринбурге случилось четыре происшествия на городских водоемах. Так, в феврале на озере Шарташ провалился под лед 60-летний мужчина. Его успели вытащить из воды. В том же месяце на Городском пруду едва не погиб мужчина, который по пояс провалился в ледяную воду. Его спас проходивший мимо студент.

Спасатели напоминают: если вы провалились под лед, нужно широко раскинуть руки по кромкам льда, постараться переместиться к краю полыньи без течения и выбираться, наползая грудью на лед, без резких движений. Выбравшись, нужно ползти в ту сторону, откуда пришли – там лед уже выдержал ваш вес.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, нужно вызвать спасателей по номеру 112 и попытаться оказать помощь пострадавшему, но не подвергать себя опасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

