За сутки из Екатеринбурга вывезли 12 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки на полигоны с территории Екатеринбурга было вывезено более 12 тысяч тонн снега. По нормативу каждый район должен вывозить по 1,5 тысячи тонн снега в сутки, некоторые его перевыполняют, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова оценила качество уборки в Железнодорожном районе и отметила, что, несмотря на наступление календарной весны и близкое потепление, впереди уральцев ждут новые минусовые температуры.

«Снега в этом году было много, поэтому наша приоритетная задача – вывоз снежных масс, чтобы уменьшить количество таловой воды, которая образуется в ходе весеннего периода. В том числе вывоз снега из низких мест, где скапливается талая вода, чтобы потом заработала ливневая канализация. Также одна из главных задач – убрать снежные накаты, которые сформировались на тротуарах», – рассказала Тамара Благодаткова.

Напомним, по прогнозу синоптиков, завтра в Екатеринбурге потеплеет до +3 °C, 13 марта – до +4°, 14 марта – до +6°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube