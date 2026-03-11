Десять свердловских миллиардеров вошли в новый рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал мировой рейтинг самых богатых людей мира на 2026 год. В него вошли рекордные 3428 бизнесменов, инвесторов и наследников. Среди них 155 – миллиардеры из России. Десять из них владеют активами в Свердловской области.

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг расположился на 323 месте (18-й в списке богатейших россиян). Бизнесмен имеет звание «Почетный гражданин Свердловской области», его компания является ключевым инвестором строительства района Академический в Екатеринбурге. Состояние Вексельберга оценивается в 10,2 млрд долларов, за год оно подросло на 1 млрд.

В рейтинг попали сразу четыре бизнесмена, связанных с Уральской горно-металлургической компанией: акционер Игорь Кудряшкин (1,3 млрд долларов), бывший член совета директоров УГМК Андрей Бокарев (4,9 млрд долларов), бывший председатель совета директоров УГМК Искандар Махмудов (9,7 млрд долларов), сооснователь компании Андрей Козицын (5,2 млрд долларов).

Бывший председатель совета директоров Evraz Plc Александр Абрамов (5,8 млрд долларов) и бывший президент компании Александр Фролов (2,5 млрд долларов) также отмечены в списке Forbes.

Основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занял 869-е место в рейтинге, его состояние оценивается в 4,9 млрд долларов. Бывший владелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский (вышел из состава учредителей в 2022 году) также упомянут в списке, его состояние – 3 млрд долларов. Стоит отметить, реорганизация ТМК привела к закрытию самого старого на Урале трубопрокатного цеха на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ).

Еще один уралец, которого отметил Forbes, это акционер корпорации «ВСМПО Ависма» Михаил Шелков. Его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

