«Уральские авиалинии» вывезли из ОАЭ более 3000 застрявших там туристов

Компания «Уральские авиалинии» с 4 по 10 марта доставила домой более 3 000 пассажиров, которые не могли своевременно вылететь из ОАЭ после закрытия неба над Ближним Востоком.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, всего было выполнено 18 рейсов из ОАЭ – девять в Москву, шесть в Екатеринбург и три – в Сочи.

Первый борт вылетел из Дубая в Екатеринбург, как только появилась возможность, 4 марта, вернув в Россию 222 человека. Рейс состоялся благодаря эффективному взаимодействию российских властей, дипломатов и представителей авиакомпании.

Сейчас авиакомпания сократила количество планируемых рейсов в ОАЭ. С расписанием можно ознакомиться на сайте «УА».

Напомним, после закрытия неба над Ближним Востоком 2 марта в Объединенных Арабских Эмиратах осталось более 20 тысяч российских туристов, которые не смогли своевременно вылететь домой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

