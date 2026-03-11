На Урале отметили годовщину со дня создания Добровольческого танкового корпуса

Сегодня в Екатеринбурге отметили 83-ю годовщину со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК).

Цветы к памятнику УДТК на Привокзальной площади Екатеринбурга возложили полпред президента на Урале Артем Жога и замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.

В 2023 году, когда исполнилось 80 лет со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса, редакция «Нового Дня» опубликовала проект #ЧерныеНожи, в котором наиболее полно и интересно рассказывается вся история УДТК от идеи его создания до последних дней войны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube