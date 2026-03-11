Мизулина сказала, что не так с идеей мониторинга соцсетей школьников

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась по поводу решения свердловских властей мониторить соцсети 4,6 млн школьников. По ее словам, даже профессионалы не всегда могут обнаружить признаки деструктивного поведения, суицидальных наклонности или планов по масс-шутингу, просто читая посты в той или иной соцсети.

«Нужно иметь опыт и навыки поиска такой информации, четко знать маркеры такого рода намерений. Причем не всегда даже опытный специалист на основе анализа страниц в соцсетях может точно сказать, есть ли у молодого человека в реальности опасные намерения или нет», – подчеркнула она в своем блоге, рассуждая об инициативе со Среднего Урала.

Также она напомнила, что нагружать такими задачами учителей – это странно. Такой опыт есть в Пермском крае. «Они и так уже перегружены разными обязанностями, которые тоже, к слову говоря, не имеют отношения к учебе. Тем более, что еще в 2018 году в России была создана отдельная организация для мониторинга соцсетей на предмет наличия контента, связанного с нападениями на школы», – напомнила Мизулина.

Екатеринбург, Елена Сычева

