На севере Урала прошедшая зима стала самой снежной за 60 лет

Прошедшая зима в Свердловской области оказалась значительно более снежной, чем за все последние годы. В среднем по области выпало 124,5 мм осадков, что составляет 167,1 % от нормы.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в Карпинске, Серове, Качканаре, Верхотурье, Камышлове, Кушве количество осадков за календарную зиму оказалось наибольшим за последние 60 лет. В других районах нынешняя зима заняла 2-4 места в ряду многоснежных. В Екатеринбурге минувшая зима заняла 3 место по количеству снега после зимы 2000-2001 (147 мм) и 1978-1979 (133 мм осадков). Высота снежного покрова в конце февраля на 20 см превышала норму.

По температуре воздуха зима была неоднородной. В первые дни декабря стояло аномальное тепло, но зато конец месяца оказался холодным. 25 декабря в результате вторжения студеного континентального воздуха из центральных районов Сибири отмечался крепкий мороз -32…-44°. Это самая низкая температура всей зимы для севера области (от Верхотурья к северу).

Январь и февраль в основном были морозными, средняя за месяц температура была на 2-5° ниже нормы. В середине февраля южные ветра принесли кратковременное тепло, днем 14, 15, 17 февраля отмечалась оттепель +1…+4 C°. Зима в целом на юге области была немного теплее нормы, зато на крайнем севере – холоднее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

