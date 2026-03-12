Морозов больше не будет. На Урале началась климатическая весна

Уральские синоптики зафиксировали начало климатической весны в Свердловской области. По данным гидрометцентра, первая треть марта была на 10-15° холоднее нормы и даже суровее прошедшего февраля. Более того, начало календарной весны было очень снежным. Высота снежного покрова в большинстве районов Среднего Урала увеличилась на 10-12 сантиметров. Однако холода закончились, констатируют специалисты.

С сегодняшнего дня на Урал начнет поступать теплый воздух с Европейской территории России. В ближайшее время потеплеет до +5 °C. А с 13 по15 марта средняя суточная температура превысит норму на 4-6°.

«Устойчивый западный перенос воздушных масс в регионе устанавливается чуть ли не впервые с рубежа ноября-декабря. Сейчас это означает начало весенних процессов в Свердловской области с преобладанием значительных дневных оттепелей и околонулевых температур в ночное время. Короче говоря, холода закончились», – пишет метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург

