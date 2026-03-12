Гражданин США арестован за причинение «ВСМПО-Ависма» ущерба в 5 млрд рублей

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте гражданина США Игоря Райхельсона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Райхельсон заключил с руководством ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» сделку, в результате которой предприятию был причинен ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, Райхельсон объявлен в международный розыск. Мера пресечения в виде заключения под стражу к нему будет применена с момента задержания на территории России.

Как уже писал «Новый День», вторым обвиняемым по этому делу является бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.

По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО «ВСМПО-Ависма» в 2016-2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО «РегионПром» продавал этот же материал дешевле.

Компании ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» в то время были подконтрольны гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании – поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее – «Интерлинк») по направлению организации работы с Россией и странами СНГ.

Райхельсон в своих показаниях утверждал, что обе компании «успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря «Интерлинку», который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России». В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу.

В августе 2025 года суд в Швейцарии наложил арест на счета «ВСМПО-Ависма», рассказал РИА «Новости» адвокат Александр Забейда.

