Пользователям Telegram Premium напомнили отключить подписку

Пользователям Telegram Premium в России напомнили отключить автопродление подписки – с 1 апреля этого года сервис будет заблокирован. Скорее всего, пользоваться им будет возможно с помощью вспомогательных ресурсов, и это не будет нарушением закона (как это сейчас происходит с продуктами запрещенной за экстремизм корпорации Meta), однако платежные операции внутри мессенджера могут расцениваться как финансирование, а это, как и рекламa в TG, уже может попадать под нарушение закона.

Отметим, подписка Premium стоит 2,5 тысячи рублей на год – если оформить ее как подарок другу, и 4 тысячи рублей – если оформлять ее для себя.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube