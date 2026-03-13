Паслер поручил мэрам проконтролировать очистку от снега крыш и дворов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главам городов и районов взять на личный контроль уборку снега в муниципалитетах.

В своих соцсетях Паслер подчеркнул, что в первую очередь необходимо расчистить дворовые проезды, чтобы не было затруднений для движения транспорта, в том числе специального. Также надо подготовить ливневки – освободить их от снега и накопившегося за зиму мусора.

Отдельное внимание губернатор велел уделить очистке крыш социальных объектов, чтобы не допустить повреждения кровель или схода снега. «Это серьезный объем работ, который уже надо делать. В том числе – контролировать управляющие компании, которые должны выполнять аналогичные мероприятия в многоквартирных домах», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, мэрам надо срочно провести заседания противопаводковых комиссий, чтобы обеспечить безопасное прохождение весеннего паводка в территориях. Уже сегодня начались противопаводковые мероприятия по ослаблению льда на реке Нейва в Алапаевском муниципальном образовании.

Напомним, прошедшая зима в Свердловской области оказалась значительно более снежной, чем за все последние годы. В среднем по области выпало 124,5 мм осадков, что составляет 167,1 % от нормы.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в Карпинске, Серове, Качканаре, Верхотурье, Камышлове, Кушве количество осадков за календарную зиму оказалось наибольшим за последние 60 лет. В других районах нынешняя зима заняла 2-4 места в ряду многоснежных. В Екатеринбурге минувшая зима заняла 3 место по количеству снега после зимы 2000-2001 (147 мм) и 1978-1979 (133 мм осадков). Высота снежного покрова в конце февраля на 20 см превышала норму.

Екатеринбург, Елена Владимирова

