Екатеринбургу выделили деньги на покупку трамваев и подготовку к проектированию метро

На развитие общественного транспорта в Екатеринбурге выделят 1 млрд рублей из бюджета Свердловской области.

Как рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер, 850 млн рублей пойдут на закупку 50 новых трехсекционных трамваев, которые будут приобретены на условиях лизинга. Областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта. Поставка подвижного состава планируется до конца 2026 года.

Еще 150 млн рублей область выделит на подготовку технико-экономического обоснования проектирования и строительства новых станций метрополитена.

Напомним, 20 января 2026 года продление действующей линии метро и строительство двух новых станций анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги социально-экономического развития Екатеринбурга за последние пять лет. «Прошли общественные обсуждения изменений в Генеральный план, касающиеся продления существующей линии метро и строительства двух новых станций. В ближайшие годы нам необходимо выйти на технико-экономическое обоснование, а затем приступить к проектированию строительства метро», – сказал глава города. Точные места станций и сроки их строительства не называются.

