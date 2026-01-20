Глава Екатеринбурга анонсировал строительство двух станций метро

Продление действующей линии метро и строительство двух новых станций анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Соответствующие изменения в Генплан уже прошли этап общественных обсуждений. Об этом заявил Орлов, подводя итоги социально-экономического развития Екатеринбурга за последние пять лет.

«Прошли общественные обсуждения изменений в Генеральный план, касающиеся продления существующей линии метро и строительства двух новых станций. В ближайшие годы нам необходимо выйти на технико-экономическое обоснование, а затем приступить к проектированию строительства метро», – приводит слова главы города газета «Вечерний Екатеринбург». Точные места станций и сроки их строительства не называются.

Ранее депутат гордумы Владимир Крицкий заявил, что строить метро нужно сразу в двух направлениях, а станцию для пересадки с одной линии на другую разместить у оперного театра: «Мое убеждение, что должна быть комбинированная схема второй очереди метрополитена: одна конечная станция – в Академическом районе, вторая – на ЖБИ, пересадочная станция – театр оперы и балета либо Восточная».

Екатеринбург, Дарья Деменева

