В Верхотурье под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома (ФОТО)

Вечером в четверг, 12 марта, на улице Мальцева в Верхотурье под тяжестью снега частично обрушилась кровля одноэтажного 4-квартирного жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, площадь обрушения составила 150 кв.м. В доме проживали два человека, пострадавших нет. Спасатели рассказали, что это уже второй подобный случай за последние несколько дней. «Погода остается нестабильной: тяжесть снега в сочетании с перепадами температур создает рискованную нагрузку на конструкции, особенно на здания старого фонда», – подчеркнули в ГУ МЧС.

Спасатели советуют собственникам частных домов регулярно очищать крышу от снега, не дожидаясь образования ледяных корок, и проверять стропила.

Жильцы многоквартирных домов, увидев скопление снега на козырьках подъездов, должны обращаться в УК или ТСЖ.

Верхотурье, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube