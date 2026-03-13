Мэрия Екатеринбурга отчиталась об очистке от снега и наледи 65% крыш

В Екатеринбурге в связи с оттепелью усилили уборку снега. В частности, по данным мэрии, от снега и наледи очистили уже 65% внесенных в планы крыш и 76% козырьков над входными группами домов.

Как рассказал ведущий инженер «УК РЭМП УЖСК» Андрей Сунцов, обычно уборкой кровли занимаются подрядные организации. В составе бригады – от 5 до 7 человек, при этом один всегда контролирует снизу, чтобы снег не навредил пешеходам. Если счищенный снег падает на тротуары и пешеходные дорожки, то его сразу должны убирать дворники, а при большом объеме – трактор.

Коммунальщики призывают не подходить близко к стенам зданий и оценивать безопасность движения.

Как уже писал «Новый День», вечером в четверг, 12 марта, на улице Мальцева в Верхотурье под тяжестью снега частично обрушилась кровля одноэтажного 4-квартирного жилого дома. Площадь обрушения составила 150 кв. м. В доме проживали два человека, пострадавших нет. Спасатели рассказали, что это уже второй подобный случай в области за последние несколько дней.

Екатеринбург

