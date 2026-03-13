Суд изъял у «Атомстройкомплекса» 10 земельных участков и два помещения

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Как сообщили в пресс-службе суда, ответчиками выступили АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», ООО «Компания «Атомстройкомплекс», ООО «Специализированный застройщик «Южный Берег»», а также физические лица. Речь в деле шла о земельных участках, которые были выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции.

По решению суда в доход Российской Федерации обращены 10 земельных участков, расположенных в деревне Коптяки, и два помещения в Екатеринбурге. С ответчиков – физических лиц взысканы и обращены в доход государства денежные средства в размере 577 млн 619 тысяч рублей, полученные коррупционным путем.

Как уже писал «Новый День», кроме юридических лиц, ответчиками стали бывший замглавы городского округа Среднеуральск Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий. В качестве третьего лица выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Напомним, Александра Астахова в 2016 году признали виновным в махинациях с муниципальной землей. По версии следствия, он и бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Петров в 2009-2013 годах продавали третьим лицам муниципальные участки по заниженным ценам, а затем новые собственники реализовывали их по рыночным. Нанесенный бюджету ущерб оценили более чем в 90 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube