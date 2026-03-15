Футболист «Урала-2» задержан по подозрению в убийстве московской бизнес-леди

20-летний футболист Даниил Секач, с 2025 года играющий за команду «Урал-2», задержан в Москве по подозрению в убийстве 48-летней бизнес-леди.

Как сообщает ГСУ СКР по Москве, тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили накануне в ее квартире, сейф, в котором хранились деньги и ценные вещи, был взломан. По предварительной версии, злоумышленника в квартиру впустила 16-летняя дочь убитой, которую обманули телефонные мошенники – позвонили ей, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили открыть дверь «сотруднику» для производства оперативных мероприятий.

По данным Mash, по подозрению в убийстве через несколько часов был задержан футболист Даниил Секач. Знакомые спортсмена не хотят в это верить. Родные подозревают, что он сам мог стать жертвой мошенников.

Фото: сайт ФК «Урал-2»

«Нахожусь в шоке от таких новостей… Надеюсь, что это какая‑то ошибка, не верю, что Даниил мог совершить такое. Он максимально спокойный и добрый человек», – заявил «Матч ТВ» главный тренер «Урала‑2» Евгений Аверьянов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube