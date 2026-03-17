Обвиняемый в убийстве женщины футболист арестован на два месяца

Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения игроку ФК «Урал-2» Даниилу Секачу, обвиняемому в убийстве предпринимательницы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Секач помещен под стражу до 14 мая.

По версии следствия, 13 марта Даниил Секач, заранее вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре – так ему велели телефонные «кураторы» с Украины. В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение телефонными аферистами – она думала, что к ней пришел следователь.

Затем фигурант, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина поняла, что в квартире находится преступник, и хотела обезвредить его сама, но не смогла. Обвиняемый стал требовать от женщины назвать код от сейфа, напал на нее, избил, а потом зарезал ножом. Еще сутки он провел в квартире с телом убитой и девушкой, а потом «кураторы» разрешили ему уйти. Вскоре его задержала полиция.

Екатеринбург, Елена Владимирова

