Обвиняемый в убийстве женщины футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб

Игроку ФК «Урал-2» Даниилу Секачу предъявлено обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Молодой человек признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

По версии следствия, 13 марта обвиняемый, заранее вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре – так ему велели телефонные «кураторы». В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение телефонными аферистами – она думала, что к ней пришел следователь.

Затем фигурант, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина поняла, что в квартире находится преступник, и хотела обезвредить его сама, но не смогла. Обвиняемый стал требовать от женщины назвать код от сейфа, напал на нее, избил, а потом зарезал ножом.

После убийства хозяйки квартиры он вскрыл сейф, из которого похитил 2 тыс. долларов США и другие ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить девочку и самому покинуть квартиру. Вскоре его задержали.

На допросе Даниил Секач во всем признался и раскаялся в содеянном. Он сообщил следствию, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии.

Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.

Следственный комитет Российской Федерации призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми.

«Обращаем внимание, что ни один сотрудник правоохранительных органов не будет обращаться с просьбой о выполнении каких-либо действий или содействии в проведении следственных действий или оперативных мероприятий, таких как «наблюдение», «оперативное внедрение», «задержание» и иных», – подчеркнули в СКР.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

