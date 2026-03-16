Коммунальщики не успевают чистить крыши – город перегорожен ленточками (ФОТО)

В Свердловской области коммунальщики не успевают чистить крыши и козырьки балконов от снега. Работники сферы ЖКХ ссылаются на небывало сильные мартовские снегопады, которые действительно были рекордными в этом году. Поэтому в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пространство вокруг зданий во многих местах огорожено защитной лентой.

«На крыше по регламентам должны работать 2-3 человека, должна быть страховка, в некоторых случаях требуется применение автовышки – это затратно и по деньгам, и по времени, и по человеческим ресурсам, людей у нас (в отрасли) больше не становится, поэтому процесс идет, но небыстро», – сказал новому дню исполнительный директор одной из управляющих компаний Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

