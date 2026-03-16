Уральский полпред сделал заявление после похода на перевал Дятлова (ФОТО)

Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога побывал на перевале Дятлова, где в 1959 году погибли девять туристов, чья смерть до сих пор считается загадкой (хотя официально следствие завершено).

«Покорил знаменитый перевал Дятлова. Он расположен на северных склонах Свердловской области. Для всех это место окутано загадками и мистикой. Мы же ощутили суровый характер Северного Урала, измерили глубину сугробов и увидели невероятную красоту», – написал Жога в своем канале в Мах.

В завершение поста он призвал всех: «Путешествуйте по Уралу».

Екатеринбург, Елена Сычева

