В суд ушло дело о нападении на врача в кабинете УЗИ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело женщины, которая накинулась с кулаками на врача УЗИ во время приема другого пациента. Подсудимой предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел 5 ноября 2025 года в Центральной городской больнице № 20. По версии следствия, 54-летняя женщина пришла к врачу ультразвуковой диагностики и в грубой форме потребовала принять ее супруга, инвалида третьей группы, без записи. В это время врач обследовала в кабинете другого пациента. Медик попросила женщину покинуть кабинет, объяснив, что в первую очередь необходимо получить направление от лечащего врача. Однако посетительница отказалась уходить. Врач направилась к посту охраны, а обвиняемая продолжала материть ее вслед. Когда специалист вернулась в рабочий кабинет, женщина накинулась на нее с кулаками.

«Обвиняемая, нарушая общественный порядок, нанесла удар в область головы и руки сотрудницы больницы, причинив ей физическую боль», – говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

