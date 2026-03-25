Женщина получила 200 часов работ за нападение на врача УЗИ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о грубом нарушении общественного порядка в больнице.

В ноябре 2025 года местная жительница Людмила Синицына устроила скандал в ЦГБ № 20 на ул. Дагестанской. Женщина ворвалась в кабинет врача УЗИ во время приема другого пациента и потребовала принять ее мужа без записи. Дама кричала и ругалась матом, а когда медик попыталась вызвать охрану, ударила ее рукой по голове.

В отношении Людмилы было возбуждено уголовное дело из-за хулиганства (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную сиу и может быть обжалован.

Фото: Чкаловский суд

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

