Глава Первоуральска заявил о восстановлении водоснабжения

Глава Первоуральска Игорь Кабец заявил, что водоснабжение в городе восстановлено в полном объеме. Тем не менее, люди все еще жалуются.

«По информации Водоканала, в диспетчерскую службу поступила заявка по улице Комсомольской, в настоящее время на месте работает аварийная бригада, они производят работы по регулировке запорных задвижек», – написал Кабец в соцсетях.

Горожанам, у которых по-прежнему нет воды, мэр посоветовал обратиться в управляющую компанию. «Если после обращения вопрос остается нерешенным, вы можете направить мне точный адрес – я передам информацию специалистам для дополнительной проверки», – обещал Кабец.

Как уже писал «Новый День», вчера несколько десятков тысяч первоуральцев остались без воды из-за аварии. Она произошла на насосной станции Верхне-Шайтанского водохранилища. Весь день не было воды в многоквартирных домах на Емлина, Ватутина, Чкалова, Трубников, в поселке Талица.

Первоуральск, Елена Владимирова

