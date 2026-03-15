Из-за аварии город на Урале остался без воды

В Свердловской области в городе Первоуральске несколько десятков тысяч человек остались без воды из-за аварии. Она произошла на насосной станции Верхне-Шайтанского водохранилища, сообщил местный Водоканал. При этом там рассказали, что на время аварийных работ параметры водоснабжения будут снижены – уменьшено давление в водоводе и загрязнена вода. Однако горожане в соцсетях сообщают, что водоснабжение – как горячее, так и холодное – отсутствует вообще уже несколько часов. В частности, в многоквартирных домах на Емлина, Ватутина, Чкалова, Трубников, аналогичные проблемы в поселке Талица.

В мэрии сообщили, что место порыва локализовано. «Давление в системе водоснабжения города постепенно повышается, вода начинает поступать по трубам. Специалисты продолжают ремонтные работы. Подача воды будет восстанавливаться поэтапно», – уточнили там.

Напомним, Первоуральск регулярно попадает в сводки новостей о коммунальных авариях из-за проблем у местного Водоканала.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube