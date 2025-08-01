Мэр Первоуральска готовится к вызову «на ковер» по поводу грязной воды

Глава Первоуральска Игорь Кабец заявил, что проблемы с водоснабжением города постепенно решаются – хотя, конечно, быстрых перемен ждать не стоит.

«Только в этом году мы планируем заменить до 15 км сетей холодного водоснабжения. Уже ведутся работы на пяти участках, и с каждым годом масштаб увеличивается. Хочу отметить, это не разовая акция – системная работа, которая ведётся уже несколько лет, и её результаты постепенно становятся заметны. Конечно, моментальных изменений ждать нельзя – замена коммуникаций требует времени. Но я уверен, что последовательные действия приведут нас к главному: в Первоуральске будет стабильное и качественное водоснабжение», – написал он в соцсетях.

Накануне врио губернатора Денис Паслер заявил, что на следующей неделе планирует заслушать доклад главы Первоуральска о проведенной модернизации системы водоснабжения в муниципальном округе.

Как уже сообщал «Новый День», в течение нескольких последних лет первоуральцы жалуются на качество воды из-под крана, которую невозможно пить или использовать в быту. На должностных лиц Водоканала были возбуждены уголовные дела. В сентябре 2024 года бывший замдиректора Водоканала Сергей Матафонов был приговорен к 4 годам колонии за получение взятки в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения. Экс-директора Водоканала Артура Гузаирова сейчас судят по обвинению в халатности и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Жители города в соцсетях склонны обвинять во всем городскую администрацию.

Первоуральск, Елена Владимирова

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