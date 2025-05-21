Глава Первоуральска предупредил об ухудшении качества воды

В ближайшее время вода в домах жителей Первоуральска станет грязнее. Это связано со стартовавшим в городе ремонтом сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

Глава города Игорь Кабец пояснил, что эти мероприятия необходимы для обеспечения стабильного, безопасного и качественного водоснабжения в будущем. «В связи с заменой трубопроводов возможно временное ухудшение качества воды – в отдельных районах может наблюдаться помутнение из-за вторичного загрязнения. Просим отнестись к этому с пониманием. Все изменения носят временный характер и строго контролируются коммунальными службами. О необходимости отключений ресурсов будем информировать вас в социальных сетях. Благодарю вас за терпение и надеюсь на понимание», – написал Кабец на своей странице в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», в течение нескольких последних лет первоуральцы жалуются на качество воды из-под крана, которую невозможно пить или использовать в быту. На должностных лиц Водоканала были возбуждены уголовные дела. В сентябре 2024 года бывший замдиректора Водоканала Сергей Матафонов был приговорен к 4 годам колонии за получение взятки в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения. Экс-директора Водоканала Артура Гузаирова сейчас судят по обвинению в халатности и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Первоуральск, Елена Владимирова

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