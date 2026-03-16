Уральские рестораторы начали подготовку к Пасхе – некоторые уже предлагают купить куличи, хотя до окончания Великого поста еще почти четыре недели. Общепит предлагает оформить предзаказ на главный атрибут праздничного стола. Цены – от 890 рублей за кулич до 2700 за творожную пасху.

Отметим, в этом году в соцсетях тренд на оформление кулича с карамельными или шоколадными петушками и лошадками на палочке.

Фото: Forest, «Гурмадзе»

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

