В Екатеринбурге зовут отмечать Пасху не в церкви и не дома

В Екатеринбурге коммерциализируют Пасху – помимо покупки традиционных угощений к праздничному столу в ресторанах, уральцам предлагают провести торжества по поводу Христова Воскресения вне дома.

Так, в ресторане 18/11 пройдет праздничный обед с живой музыкой. Гостям предложит утку с яблоками, ростбиф или кулебяку. Цена на одного взрослого – 2900 руб., на ребенка – 1500 руб.

Свою программу в этом году снова предлагает и Дом актера – по аналогии с елкой в Доме Тупиковой, семьи с детьми приглашают на пасхальные встречи. С одного взрослого и одного ребенка попросят благотворительный взнос от 8000 руб. В программе – традиционная музыкальная гостиная, представление в домашнем театре, приготовление печенья и чаепитие.

Екатеринбург, Елена Сычева

