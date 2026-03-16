Уральский полпред провел совещание по паводку и активно тающему снегу

Уральский полпред Артём Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами по поводу паводка. Он обратил особое внимание на риски, возникающие в результате существенного повышения температуры воздуха в большинстве регионов округа.

«В этом году выпало большое количество снега, сейчас он активно тает. Важно не упустить момент и своевременно освободить русла рек ото льда. Также прошу держать на контроле уборку снега и наледи с дорог и пешеходных зон, а также с крыш. От этого напрямую зависит здоровье и безопасность граждан», – подчеркнул Артём Жога.

Главные федеральные инспекторы, в свою очередь, доложили полпреду о подготовке субъектов к весеннему периоду, а также о текущей социально-экономической ситуации в регионах, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

